Москва, 12 декабря, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Действия правоохранительных органов в отношении журналистов в любой стране должны быть серьёзно мотивированными, чтобы не вызывать подозрений в нарушении свободы слова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава комитета Госдумы п информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»), комментируя задержание авторов ИА REGNUM правоохранительными органами Белоруссии.

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«Задержание корреспондента ИА REGNUM Сергея Шиптенко, а также авторов этого агентства Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, как и любое задержание журналистов — тревожный факт», — заявил Левин.

«Действия правоохранительных органов в отношении журналистов в любой стране, в нашей, соседней или дальнего зарубежья должны быть серьёзно мотивированными, чтобы не вызывать подозрений в нарушении свободы слова. В таких случаях исключительно важно соблюдение законности», — подчеркнул он.

«Комитет (по информационной политике, информационным технологиям и связи) будет следить за ситуацией с сотрудниками REGNUM. Как секретарь Союза журналистов России, считаю своим долгом защиту журналистов в любых ситуациях», — добавил Левин.

Напомним, что на прошлой неделе в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь) выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. 9 декабря также был задержан корреспондент ИА REGNUM в Минске Сергей Шиптенко.

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Вместе c тем Минкомсвязи России вступилось за журналистов. Заместитель министра связи и массовой коммуникации РФ Алексей Волин призвал власти Белоруссии не давить на журналистов из-за отдельных критических публикаций. «Самое главное — не обращать внимания на отдельные публикации и не обижаться за них друг на друга, а создавать единое информационное пространство», — отметил замминистра. Волин подчеркнул, что «лучший способ работы с журналистами — это не давление на них, а конструктивный диалог с ними».