Душанбе, 12 декабря, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Третьи сутки жители ряда городов и районов Таджикистана остаются без электричества. Из-за снегопада, прошедшего в стране в ночь на 10 декабря, произошел обрыв высоковольтных линий электропередачи. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает «Авеста».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

По словам энергетиков, наиболее крупные аварии произошли в Душанбе и районе республиканского подчинения Рудаки, где проживают порядка 500 тысяч человек. Однако, если в столице, большая часть которой была обесточена почти на пять часов из-за погодных условий и резко возросшего энергопотребления, проблему удалось решить уже к утру, то в регионах работы все еще продолжаются.

Диспетчер электрических сетей района Рудаки Фарход Юнусов сообщил о том, что из-за снегопада повалены деревья и электрические столбы, а также оборваны кабели высоковольтных ЛЭП.

«Мы, работники электросетей, практически не спим вот уже третьи сутки. Все находятся на линиях, заняты устранением последствий аварии. Линии восстанавливаются друг за другом. Полностью электроснабжение в районе планируется восстановить сегодня к вечеру», — цитирует издание слова специалиста.

Примечательно, что за день до случившейся аварии в таджикской столице была запущена вторая очередь ТЭЦ «Душанбе-2», благодаря чему общая мощность энергообъекта составила 400 МВт с суточной выработкой 7,2 млн кВт·ч электроэнергии. После чего, 9 декабря, национальный энергохолдинг «Барки точик» заявил о смягчении энерголимита и объявил о том, что с этого дня свет в дома таджикистанцев будет подаваться на три часа дольше.

Отметим, что это не первая крупная авария в электросетях страны, произошедшая в 2016 году. Так, 28 октября более чем на три часа был обесточен практически весь Таджикистан — исключением стала только Горно-Бадахшанская автономная область, которая имеет собственные источники энергии. По предварительным данным, при сбое сработала автоматическая противоаварийная система, предусматривающая отключение агрегатов гидроэлектростанций. Для расследования причин произошедшей аварии была создана специальная рабочая комиссия, которая обещала опубликовать свои выводы в ближайшее время, однако до сих пор никаких результатов проверки не обнародовано.