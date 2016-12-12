Екатеринбург, 12 декабря, 2016, 11:38 — ИА Регнум. На Среднем Урале главой вновь созданного регионального министерства общественной безопасности назначен Александр Кудрявцев. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Cian Akril Герб Свердловской области

Министр назначен указом главы области Евгения Куйвашева и к своим служебным обязанностям приступит с 13 декабря.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новое министерство общественной безопасности было учреждено указом губернатора Свердловской области 5 декабря текущего года. Для создания министерства был реорганизован департамент общественной безопасности, а также ряд других административных органов. В ведомство новой структуры войдут вопросы связанные с предотвращением чрезвычайных ситуаций, а также с ликвидацией их последствий.

Более того, на министерство также возложены функции соблюдения законности, правопорядка и противодействие коррупции, а также будут курироваться вопросы в сфере соблюдения прав человека, патриотического воспитания и поддержки казачьих обществ Свердловской области.

Также губернатор произвел ряд других назначений на должности руководителей исполнительных органов власти. Так директором департамента молодёжной политики Свердловской области стала Ольга Глацких, которая приступит к своим обязанностям 13 декабря, а главой Северного управленческого округа Среднего Урала назначен Евгений Преин.

Напомним, что с 2012 года Евгений Преин занимал должность главы администрации Серовского городского округа.