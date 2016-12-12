Стокгольм, 12 декабря, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Первый матч основного раунда чемпионата Европы сборной России против сборной Чехии в Хельсингборге вызвала массу недовольства со стороны главного тренера спортсменок Евгения Трефилова. Несмотря на то, что российские спортсменки одержали победу со счетом 26:24, игрой рулевой сборной остался недоволен. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 декабря в Федерации гандбола России.

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«Выиграли и выиграли, и слава Богу. Безобразное отношение игроков к своей работе, — сказал после матча главный тренер сборной России. — То, как Анна Сень исполняла семиметровый… Нам вручили медаль участников, я считаю, что это единственная медаль, которую мы заслуживаем на этом турнире».

По мнению рулевого сборной, «демократия не доводит до нужного результата». Игра в защите, по его словам, была не лучшего качества, нападающие моменты тоже реализовывались неважно. Трофилов высказал опасение, что «большего на чемпионате Европы мы выдать не сможем».

«К сожалению, у нас сейчас такой уровень. В матче с Норвегией игроки полностью выложились, а сейчас их уже не хватает, — отметил Евгений Трофилов. — Некоторым игрокам надо дать ускорение из сборной России. К сожалению, русский менталитет везде проглядывается. После Олимпийских игр наши игроки достигли уровня заслуженного мастера спорта, а теперь свесили ноги и отдыхают».

Добавим, что это не единственные резкие высказывания, которые позволил себе главный тренер. Как отметил в гостевой книги на официальном сайте гандбольной команды «Ростов» пользователь Игорь, допустил Трофилов и нелицеприятное выражение в адрес города-миллионника Ростова.

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Во время тайм-аута матча с Чехией на Евро-2016 Евгений Трефилов, критикуя игру правой полусредней ГК «Ростов-Дон» Анны Вяхиревой, сказал: «Уважаемая, будешь сидеть в своем вонючем Ростове». В сообществе Федерации гандбола России болельщик Игорь Никитенко оставил свой пост такого содержания: «ФГР, обращаюсь к вам официально: Трефилов во время тайм-аута назвал мой город Ростов-на-Дону вонючим Ростовом. Считаю, это оскорбление людей по географическому признаку».

Напомним, в воскресенье, 11 декабря, сборная России провела первый матч основного раунда чемпионата Европы против сборной Чехии. Команда Евгения Трефилова одержала победу со счетом 26:24. Лучшим бомбардиром в составе сборной России стала левый полусредний гандбольного клуба «Ростов-Дон» Анна Сень — на ее счету четыре мяча. Кроме того, по три гола забили Анна Вяхирева, Ксения Макеева и Владлена Бобровникова.

Уже завтра, 13 декабря, российские гандболистки сыграют с датчанками.

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