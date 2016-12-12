Москва, 12 декабря, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров заявил, что в отношении российского представительства американской компании Apple («Эппл рус») возбуждено уголовное дело. Причина — в павших на Apple подозрениях в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, пишет газета «Ведомости».

Алексей Ведерников IPhone SE

Уточняется, что на Apple пожаловался пользователь iPhone. Заместитель главы управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская уточнила, что корпорации грозят штрафы: руководителю — от 15 000 до 20 000 рублей, а юридическому лицу в целом — от 300 000 до одного миллиона рублей. При этом ведомство не озвучило изданию претензии.

Ситуацию с претензиями прояснил подавший жалобу в ФАС российский гражданин Дмитрий Петров. Согласно его данным, iPhone невозможно отремонтировать без разрешения компании. И это при том, что Apple не поставляет детали для ремонта дисплеев.

«По словам Петрова, повредив дисплей своего iPhone SE с памятью 64 Гб (стоит в интернет-магазине Apple 39 990 руб.), он обратился в авторизованный сервисный центр Apple. Вместо ремонта ему предложили заменить аппарат целиком, доплатив 22 200 руб», — сообщает издание.

Петров пояснил, что корпорация поступает незаконно, и покупатели вынуждены нести значительные расходы только потому, что им нужно заменить какую-то сломавшуюся деталь. При этом истец заявил о нарушении российского закона о защите прав потребителей. Согласно этой норме, владелец телефона должен иметь возможность отремонтировать его в течение срока службы, а он составляет в данном случае не менее десяти лет. Ремонт же возможен лишь в том случае, если россиские сервисные центры будут снабжать комплектующими.

«Вместо этого Apple фактически навязывает покупку нового аппарата со скидкой по цене, которая превышает стоимость замены экрана iPhone. Так, в США заменить стекло стоит $129 (или чуть больше 8000 руб.)», — отвечает издание.

Отмечается, что российское антимонопольное ведомство уже занимается одним делом в отношении Apple — в связи с координацией ценообразования на iPhone 6s и 6s Plus.