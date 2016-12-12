Москва, 12 декабря, 2016, 11:22 — ИА Регнум. В последнее время участились случаи, когда преследование журналистов становится элементом политических разборок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член комитета Госдумы по информполитике Вадим Деньгин (ЛДПР), комментируя задержание авторов ИА REGNUM правоохранительными органами Белоруссии.

Uchi-uchi.ru Журналист

«За последнее время участилась проблема, связанная с тем, что журналисты стали камнем преткновения: их можно арестовать, унизить, отобрать аппаратуру и разбить, или пригрозить по поводу въезда на территорию какой-либо страны», — говорит парламентарий.

«Не могу говорить конкретно про эту ситуацию, но журналист всегда становится неким объектом политических разборок. Если он проводит какое-то расследование, если он создаёт какой-то материал — мы знаем, сколько уже журналистов в том числе погибли за того или иного рода статьи», — отметил депутат.

По мнению Деньгина, «всё, что связано с экстремизмом или обвинениями в разжигании национальной розни, должно проверяться, конечно». «И власти Белоруссии должны иметь серьёзные веские основания для того, чтобы это делать (задерживать журналистов за профессиональную деятельность)», — заявил он.

По его мнению, задержание журналистов ИА REGNUM требует самого пристального внимания. «Нужно понять официальную сторону белорусских статей, на основании чего это было сделано, какие принципы легли в основу этого деяния со стороны журналистов», — заявил он. «Я не говорю, что дыма без огня не бывает, но тут нужно рассмотреть разные углы зрения, чтобы подойти со всех сторон. Будем наблюдать за этим процессом», — заключил депутат.

Напомним, что на прошлой неделе в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. 9 декабря также был задержан корреспондент ИА REGNUM в Минске Сергей Шиптенко.

Вместе с тем, Минкомсвязи России вступилось за журналистов. Заместитель министра связи и массовой коммуникации РФ Алексей Волин призвал власти Белоруссии не давить на журналистов из-за отдельных критических публикаций. «Самое главное — не обращать внимания на отдельные публикации и не обижаться за них друг на друга, а создавать единое информационное пространство», — отметил замминистра. Волин подчеркнул, что «лучший способ работы с журналистами — это не давление на них, а конструктивный диалог с ними».

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