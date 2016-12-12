Москва, 12 декабря, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Российская валюта на предыдущей неделе продемонстрировала уверенный рост по отношению к основным конкурентам, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. Курс евро впервые с июля 2015 года уходил ниже отметки 66 руб., вблизи которой и финишировал. Тем временем курс доллара закрылся на двухмесячном минимуме в районе 62,20 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Спрос на рубль поддержали несколько факторов. Сегодня, 12 декабря, российская валюта продолжит восхождение в ответ на благоприятные события в сырьевом сегменте. 10 декабря страны не-ОПЕК присоединились к картелю и договорились о сокращении добычи на 558 тыс. барр./сутки. Brent уже отреагировала на эти известия открытием гэпом вверх и торгуется выше 56,50», — отметил Ковалев.

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«На этом фоне доллар может стартовать ниже 62 рублей и уйти ниже минимумов 61,80 рубля. Евро может отступить в районы 65−65,50 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 12 декабря Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара США и европейской валюты. Стоимость евро уменьшилась на 10 копеек и составила 67,21 рубля. Доллар подешевел на 9 копеек, его стоимость составляет 63,30 рубля. Стоимость нефти марки Brent выросла на 4,21% — до 56,62 доллара за баррель.