Торонто, Канада, 12 декабря, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Торонто (Канада) русскоязычные жители города приняли участие во флешмобе и спели на центральном вокзале города Union Station песню «Хотят ли русские войны?». Видео опубликовано на портале YouTube.

Центр Торонто в 1919 г. Вид гавани и строящегося железнодорожного вокзала

Около сотни человек приняли участие в акции, организованной группой «Русская Канада». Для того чтобы прохожие поняли исполняемую на русском языке песню, участники акции держали в руках плакаты с текстом на английском языке.

Акция прошла 11 декабря в рамках марафона советской и русской песни. Ранее подобные флешмобы проводили в разных городах России, Молдавии, Украины, Приднестровья: на вокзалах городов исполнялись известные советские и русские народные песни.