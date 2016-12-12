Новосибирск, 12 декабря, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В Новосибирске на железнодорожной станции «Сибирская» девочка-подросток попала под электропоезд. Девочка жива, но, по словам врачей медицинского учреждения, куда она была доставлена с различными травмами, состояние ее — тяжелое.

Вадим Анохин Электричка

Как рассказали ИА REGNUM в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, вчера днем, 11 декабря, на железнодорожной станции «Сибирская», расположенной в Первомайском районе города Новосибирска, девочка-подросток 2002 года рождения попыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте — через служебный проход в ограждении и попала под электропоезд, следовавший со станции «Черепаново» на станцию «Новосибирск-Главный». Предположительно, из-за объемного капюшона, накинутого поверх головного убора, а также наушников с музыкой, девочка не заметила приближающийся электропоезд и не услышала подаваемые машинистом сигналы. Стоит отметить, что примерно в 150 метрах от места происшествия расположен специально оборудованный пешеходный переход. Но местные жители, игнорируя запрещающие знаки, предпочитают переходить пути через служебные проходы в ограждениях, предназначенные исключительно для работников станции.

В настоящее время новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев события, сотрудников станции и бригады электропоезда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.