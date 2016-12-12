Москва, 12 декабря, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Среди политиков к российской элите большинство граждан (58%) причисляют в первую очередь президента России Владимира Путина. На втором месте — премьер министр Дмитрий Медведев (29%), на третьем — министр обороны Сергей Шойгу (24%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В экономике в тройку российской элиты вошли — председатель правления Сбербанка России Герман Греф, зампред Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин и глава РОСНАНО Анатолий Чубайс.

Среди музыкантов к российской элите жители России причислили — Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова и Иосифа Кобзона.

В театре и кино набирали большее число симпатий Никита Михалков, Олег Табаков и Сергей Безруков. На ТВ лидируют — Максим Галкин, Владимир Соловьев и Андрей Малахов.

Патриарх Кирилл также вошел в список элиты страны, с точки зрения общественного мнения. Медицину представили Леонид Рошаль и Лео Бокерия.

Спортивная элита ассоциируется у жителей России с именами Евгения Плющенко, Елены Исинбаевой и Марии Шараповой.

Опрос проведен 18 — 21 ноября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.