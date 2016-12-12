Калужане переходят на безналичный расчет
Калуга, 12 декабря, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Общая сумма операций, совершенных с использованием платежных карт в январе-сентябре 2016 года, составила в Калужской области 157,8 млрд рублей, что на 18,1% больше, чем годом ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря сообщила заместитель управляющего отделением по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Лариса Захарова.
По ее словам, за 9 месяцев 2016 года владельцами розничных платежных карт в калужском регионе совершено 52 млн операций, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 34,6%. Одновременно объем розничных платежей с использованием платежных карт в области составил 32,4 млрд рублей.
По данным отделения по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, доля операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт в общем объеме платных услуг, общественного питания и розничной торговли в регионе составила в январе-сентябре 2016 года 19% против 13,8% аналогичного периода прошлого года.
В банкоматах и терминалах кредитных организаций, расположенных в калужском регионе, проведено 33,7 млн безналичных операций по оплате товаров и услуг на сумму 32,4 млрд рублей. Средняя сумма покупки составила 1 тысячу рублей.
«К началу октября 2016 года на тысячу жителей нашего региона приходилось 1,3 тыс. платежных карт», — подчеркнула Лариса Захарова.
Напомним, в настоящее время в регионе проживает порядка 1 млн 9 тыс. 712 человек. На 1 октября 2016 года на территории Калужской области действовали три региональных банка, три филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, 231 обособленное структурное подразделение кредитных организаций (дополнительные, операционные и кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).