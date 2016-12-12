Калуга, 12 декабря, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Общая сумма операций, совершенных с использованием платежных карт в январе-сентябре 2016 года, составила в Калужской области 157,8 млрд рублей, что на 18,1% больше, чем годом ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря сообщила заместитель управляющего отделением по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Лариса Захарова.

Sapling.com Оплата платежной картой

По ее словам, за 9 месяцев 2016 года владельцами розничных платежных карт в калужском регионе совершено 52 млн операций, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 34,6%. Одновременно объем розничных платежей с использованием платежных карт в области составил 32,4 млрд рублей.

По данным отделения по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, доля операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт в общем объеме платных услуг, общественного питания и розничной торговли в регионе составила в январе-сентябре 2016 года 19% против 13,8% аналогичного периода прошлого года.

В банкоматах и терминалах кредитных организаций, расположенных в калужском регионе, проведено 33,7 млн безналичных операций по оплате товаров и услуг на сумму 32,4 млрд рублей. Средняя сумма покупки составила 1 тысячу рублей.

«К началу октября 2016 года на тысячу жителей нашего региона приходилось 1,3 тыс. платежных карт», — подчеркнула Лариса Захарова.

Напомним, в настоящее время в регионе проживает порядка 1 млн 9 тыс. 712 человек. На 1 октября 2016 года на территории Калужской области действовали три региональных банка, три филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, 231 обособленное структурное подразделение кредитных организаций (дополнительные, операционные и кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).