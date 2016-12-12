Москва, 12 декабря, 2016, 10:40 — ИА Регнум.



Vestifinance.ru Нефть

Котировки нефти перед открытием торгов 12 декабря прибавляют 4,6% до 56,83 долларов за баррель по смеси Brent, фон позитивный. Такая динамика стала возможной благодаря тому, что 10 декабря 11 стран, не входящих в состав ОПЕК, договорились о снижении добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки, говорит Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

«Сокращение добычи нефти РФ составит 300 тыс. баррелей — до 10,947 млн баррелей в сутки. Невзирая на то, что сокращение нефти в РФ будет происходить поэтапно, в январе планируется сокращение добычи на 50−100 тыс. баррелей в сутки, к концу марта — на 200 тыс. баррелей, полное сокращение на 300 тыс. планируется к апрелю-маю. Это соглашение — несомненный долгосрочный позитив для рынка нефти», — отмечает эксперт.

На текущем этапе компромисс по сокращению добычи нефти не только между Саудовской Аравией и Ираном, констатирует аналитик. «К соглашению присоседились страны вне ОПЕК, что приведет к постепенному росту цен на нефть с до отметки 62−65 долларов за баррель», — считает Антонов.

Курс российской валюты готов обновить минимумы 2016 года, стремясь к зоне 60−61 рублей за доллар, указывает аналитик. «Благоприятная политическая конъюнктура, рост фондовых индексов и стремительное восстановления нефти играют в пользу рубля. Несмотря на рост доллара к основным валютам, рубль пока нивелирует данную динамику», — поясняет эксперт.