Москва, 12 декабря, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро снижаются к рублю на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи 12 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По состоянию на 10:31 мск, доллар США опустился к рублю на 82,25 копейки и составил 61,6725 рубля. Минимум по доллару в ходе торгов составил 61,49 рубля, максимум — 62,1450 рубля.

Евро за первые полчаса торгов опускался ниже 65 рублей — до отметки 64,9525 рубля. К 10:31 европейская валюта торгуется по 65,1575 рубля, она потеряла 89,25 копейки.

Ранее баррель Brent в ходе торгов обновил максимумы июля 2015 года, превысив отметку $57 за баррель. Рост котировок составил более 5%.