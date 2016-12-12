Краснодар, 12 декабря, 2016, 10:29 — ИА Регнум. В Краснодарском крае детский санаторий города Анапы уличили в расточительности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ОНФ 12 декабря, из бюджета планировалось потратить почти 3 млн рублей на покупку дорогого внедорожника.

Onf.ru Toyota Land Cruiser

Согласно техническому заданию аукциона, объявленного ФГУП «Детский санаторий «Бимлюк» Минздрава России, двигатель машины должен быть не менее 240 и не более 250 лошадиных сил. По мнению «фронтовиков», приобретение авто для семи пассажиров стоимостью более чем 1,5 млн рублей является нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

УФАС с доводами общественников согласилось. После проведенной внеплановой проверки было принято решение признать в действиях заказчика нарушение закупочного законодательства. Аукцион в итоге был отменен.

«Конечно, по ценам закупок для детей всегда можно сделать исключение, однако вряд ли это тот самый случай», — заявила сопредседатель регионального отделения ОНФ в Краснодарском крае, депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Более приемлемым вариантом трат для нужд санатория общественники назвали приобретение за те же средства 23-местного полноценного автобуса или же двух микроавтобусов по 11 пассажирских мест.

Напомним, согласно указанию правительства РФ, максимальная цена на покупку автомобилей для руководства и заместителей структурных подразделений федерального органа государственной власти установлена на уровне 1,5 млн рублей, а максимальная мощность — не более 200 лошадиных сил.

Это не первый детский санаторий, который попал в поле зрения антимонопольного органа. В конце августа текущего года УФАС Краснодарского края отменило аукцион по ремонту инфраструктуры ФГБУ Детский санаторий им. Н. А. Семашко Минздрава России на 9,9 млн рублей, найдя в действиях казенного учреждения признаки нарушения закона о контрактной системе.