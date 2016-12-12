Воронеж, 12 декабря, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Взрыв газа произошел поздно вечером 11 декабря в здании сауны в Левобережном районе Воронежа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС Воронежской области

Как сообщается, в здании на улице Монтажный проезд, д. 6/1, взорвался газовый баллон. В результате частично обрушились межэтажные перекрытия левой части зданий — там находилась сауна. За взрывом последовал пожар, который охватил и соседнее складское помещение. Общая площадь пожара составила около 550 кв.м.

Пожар удалось ликвидировать около трех часов ночи. С места пожара была госпитализирована женщина.

Сейчас ведутся аварийно-спасательные работы — разбор завалов на месте происшествия с целью обнаружения возможных пострадавших.

По предварительным данным, возможной причиной взрыва стало нарушений условий хранения газового баллона.