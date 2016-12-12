Посёлок Мулянка, Пермский край, 12 декабря, 2016, 10:08 — ИА Регнум. На территории Пермского края в Мулянской средней общеобразовательной школе приостановлен учебный процесс. У ряда учеником и педагогов отмечены признаки отравления. Роспотребнадзор выдал предписание прекратить учебный процесс до полного выяснения обстоятельств массового отравления, сообщает ряд местных СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой школьный класс

Предположительно, школьники и учителя отравились парами краски. Как сообщает портал 59.ru, ученики двух младших классов Мулянской средней школы в Пермском районе ушли с уроков с подозрением на отравление. Накануне в учебном заведении красили стены.

Родители подозревают, что для ремонта использовалась дешевая краска. Ее пары распространились на верхние этажи. По неофициальным данным, симптому отравления проявились у 7−21 ученика и трех учителей. К школе подъехали машины скорой помощи, и готовится госпитализация.

Руководство учебного заведения пока никак не комментирует ситуацию.