Киров, 12 декабря, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Защита оппозиционера Алексея Навального заявила отвод прокурорам по делу о хищении у предприятия «Кировлес». Об этом, как передает РАПСИ, сообщает пресс-секретарь обвиняемого из зала Леннинского суда Кирова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«В связи с тем, что это новое рассмотрение после решения ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), а обвинители те же, что в 2013 г, и они лично заинтересованы в исходе дела», — уточнила Кира Ярмыш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиционер Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров проходят обвиняемыми по делу о хищениях имущества «Кировлеса». Дело было возбуждено в 2009 году. В июле 2013 года оба фигуранты были признаны виновными, спустя несколько месяцев Кировский областной суд заменил им лишение свободы на условный срок.

В 2016 году Верховный суд РФ назначил пересмотр дела после решения Европейского суда по правам человека.

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