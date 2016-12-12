Москва, 12 декабря, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Нефть Brent продолжает рост. Но пока рынок не до конца уверен в том, что достигнутые договоренности о сокращении объемов добычи будут выполняться и, следовательно в том, что на рынке, наконец, сократится избыток предложения, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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«10 декабря состоялась встреча ОПЕК и стран, не входящих в картель, по вопросу сокращения добычи. Страны договорились сократить объемы добычи. Россия готова урезать объемы на 300 тыс. баррелей в сутки. В совокупности же сокращение странами, не входящими в ОПЕК, составит 558 тыс. баррелей в сутки», — пояснила Рогова.

«На этом фоне Brent начала неделю на оптимистичной ноте. Котировки подскочили до уровня 56,72 — максимума с июля 2015 года. Однако учитывая, что все это уже закладывалось в цены, в скором времени может начаться коррекция к отметке 55 долларов за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 12 декабря, мировые цены на нефть замедлили рост, связанный с тем, что 10 декабря страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи. Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent ранее в ходе торгов впервые с 21 июля 2015 года превысила отметку в $57. Так, по состоянию на 08:32 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 4,21% — до $56,62 а за баррель. Стоимость нефти марки WTI поднялась на 4,82% — до $53,98.