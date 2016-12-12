Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 12 декабря, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев совершает инспекционную поездку в Комсомольск-на-Амуре, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ingwar_JR Комсомольск-на-Амуре. Дом со шпилем

Читайте также: Комсомольск-на-Амуре получил план развития и ждет денег

Полпред подчеркнул, что приехал в Комсомольск не просто поговорить. Юрий Трутнев отметил положительную работу правительства Хабаровского края и остался недоволен деятельностью некоторых федеральных министерств, от которых зависит развитие города Юности, пишет газета «Хабаровский край сегодня».

«Многие федеральные министерства, от которых зависит выполнение плана развития Комсомольска-на-Амуре, устроили себе сладкую жизнь. Они считают, что раз программа развития до 2020 года, то начинать работать можно будет в 2018. Но это не так. Подчеркну, что Комсомольск-на-Амуре — единственный город России, которому президент уделил внимание в Послании Федеральному собранию. Мы должны сделать его лучше всем составом правительства РФ. И работать надо уже сегодня, а не начиная с 2018 года. По итогам сегодняшней поездки будет сделан доклад президенту. И если какой-то чиновник не понимает, что означает слово «приоритет», ему лучше самому расстаться с должностью», — сказал Юрий Трутнев.

Читайте также: Путин: Снизить тарифы в ДФО и обновить Комсомольск-на-Амуре

В ходе совещания в Комсомольске-на-Амуре полпред напомнил, что для реализации комплексного плана развития города предстоит построить 27 новых объектов. Трутнев положительно отметил работу краевого правительства по выполнению проектно-сметной документации — она полностью готова. По другим органам власти полпред пообещал «сделать выводы».

«Первый объект в рамках плана мы сдаем уже до конца нынешнего года, это будет станция обезжелезивания и деманганации на Амурском водозаборе. Потом на очереди Драмтеатр. На будущий год в планах — 10 объектов. Кроме того, приступаем к масштабному ремонту дорог. Комсомольчане увидят хорошие дороги уже в следующем году. Краевой бюджет на следующий год мы уже приняли, финансирование всех объектов в Комсомольске в нем предусмотрено. Хабаровский край сделает все, чтобы поручения президента были выполнены точно, качественно и в срок», — доложил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

12 декабря будет подписано Концессионное соглашение между правительством Хабаровского края и ООО «Региональная Концессионная компания» по строительству автодороги «Обход Хабаровска 13 км — 43 км». Это будет первая в регионе платная автомобильная дорога. Стоимость проезда за 1 километр составит 6 рублей 30 копеек.

Читайте также: «Приоритет развития России — развитие Дальнего Востока»

Как сообщало ИА REGNUM, Комплексным планом развития Комсомольска-на-Амуре предусмотрено вложение 60 миллиардов рублей в ближайшие годы. План состоит из двух частей. Первая часть — это 33 мероприятия организационного плана. Вторая включает 27 мероприятий по развитию инфраструктуры, в том числе социального ядра ТОР «Комсомольск». На эти цели до 2025 года планируется выделить 63 млрд рублей. При этом, по словам замминистра, большинство объектов, попавших в план, «обсуждаются уже не первый год, но никак не могли быть реализованы ввиду определенных бюджетных ограничений».