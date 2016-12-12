Москва, 12 декабря, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Рубль на минувшей неделе смог укрепиться на фоне роста цен на нефть. При этом, учитывая динамику цен на нефть сегодня, 12 декабря, после публикации итогов встречи нефтедобывающих стран есть шансы на то, что валюта продолжит позитивную динамику, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Вполне возможно, что российская валюта начнет неделю гэпом, и торги пара USD/RUB начнет ниже уровня 62,00. Краткосрочно не исключено снижение к отметке 61,00.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Однако в дальнейшем ситуация может измениться. Во-первых, опасения относительно выполнения достигнутых договоренностей могут оказывать на нефть умеренное давление. Во-вторых, ФРС США повысит на заседании 14 декабря ставку, что не пойдет на пользу рискованным активам. В-третьих, декабрь — месяц крупных выплат по корпоративному долгу. И это тоже фактор, работающий против рубля. В четвертых, дорогой рубль для бюджета скорее зло», — пояснила Рогова.

Читайте также: «Доллару тяжело расти»

«Таким образом, вполне возможно, что пара USD/RUB к концу недели вернется в район уровня 63,40», — предположила эксперт.

Читайте также: «Доллар снизится до уровня 61,81 рубля»

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 декабря Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара США и европейской валюты. Стоимость евро уменьшилась на 10 копеек и составила 67,21 рубля. Доллар подешевел на 9 копеек, его стоимость составляет 63,30 рубля. Стоимость нефти марки Brent выросла на 4,21% — до 56,62 доллара за баррель.