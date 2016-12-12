Пермь, 12 декабря, 2016, 09:35 — ИА Регнум. В небе над Пермским краем с 4 по 17 декабря можно наблюдать яркий звездопад. Максимум активности метеорного потока Геминиды наступит глубокой ночью 14 декабря, поэтому ночь с 13 на 14 декабря — лучшее время для наблюдения потока. Увидеть метеоры можно также вечером и ночью 14 и 15 декабря, однако их активность будет уже не так велика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Пермского планетария и назвали ожидаемый звездопад самым эффектным метеорным потоком года.

Planetarium.perm.ru Эффектный звездопад в небе над Пермским краем

В пик активности поток дает до 120 метеоров в час. Среди них большой процент составляют по-настоящему яркие «падающие звезды», не слишком быстрые, белого цвета. Вспыхивают они на великолепном фоне зимних созвездий. В Планетарии отметили, что Геминиды — не только самый большой и красивый поток, но имеет ряд особенностей, которые делают его «не таким, как все».

Первая особенность — обилие метеоров, влетающих в атмосферу Земли почти по касательной. Такие метеоры легко отождествить по очень длинным путям, пересекающим почти все небо. Поэтому полет «касательных» метеоров может длиться несколько секунд. Наблюдать такие метеоры можно вечером или утром, когда созвездие Близнецов находится у горизонта.

Вторая особенность — большое количество очень ярких метеоров. Собственно, правильнее такие метеоры называть болидами. При этом Геминиды не такие быстрые метеоры, как те же Персеиды. Эти факторы делают метеорный поток Геминиды отличной целью для фотографов.

Наконец, третья, любопытнейшая черта потока Геминиды — их происхождение. В отличие от других больших метеорных потоков, они не связаны с кометой. Предположительно, поток связан с астероидом Фаэтон.

Если начинать наблюдение за небесным явлением вечером, с наступлением темноты, то смотреть лучше всего в зенит — так можно увидеть больше метеоров. Именно вечером велика вероятность увидеть метеоры, летящие почти по касательной к атмосфере Земли. Их полет очень красив: метеоры пролетают почти через все небо, их белые дорожки длинны, а время полета может составлять несколько секунд.