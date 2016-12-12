Калуга, 12 декабря, 2016, 09:14 — ИА Регнум. «Это весьма прискорбно, когда в отношении между государствами фактически в качестве заложников фигурируют журналисты», — сказал по поводу задержанных в Белоруссии авторов и корреспондента ИА REGNUM, депутат городской Думы Калуги, политолог Владислав Сахарчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маятник

«Белоруссия в современных границах — довольно-таки искусственное территориальное образование. Поэтому режиму Александра Лукашенко приходится применять чудеса эквилибристики не только для конструирования «единой белорусской нации», но и для политического лавирования между Россией и Западом. Это лавирование вынужденное, но сколько веревочке не виться, а определяться придется, ведь терпение российской стороны не безгранично. Задержание журналистов ИА REGNUM у меня вызывает крайнее сожаление — режим Лукашенко своими руками создает себе проблемы и приближает «белорусский Майдан. К тому же, конфликт между стратегическими союзниками, каковыми пока являются Россия и Белоруссия, сейчас совершенно не к месту, но зато на радость нашим заклятым геополитическим «партнерам», — заявил 12 декабря корреспонденту ИА REGNUM депутат.

Напомним, о задержании в Белоруссии авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), а также корреспондента ИА REGNUM в Минске Сергея Шиптенко, стало известно 9 декабря.

«Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции», — сказано в заявлении агентства в связи с задержанием журналистов.