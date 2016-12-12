Краснодар, 12 декабря, 2016, 09:07 — ИА Регнум. В Красной Поляне в Сочи на выходных выпал небывалый снегопад. Снег начал идти в субботу утром и продолжался весь день. Высота покрова превысила 63 см. Для декабря, по данным синоптиков, за последние пять лет это рекордный показатель. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Олимпийской столицы 12 декабря, на очистку улиц были брошены все силы, создан оперативный штаб.

Sochiadm.ru Последствия снегопада

По словам местных жителей, им давно не приходилось видеть сугробы ростом с себя. Высота белого покрова уже в воскресенье выросла вдвое и достигла 1,5 метра. В поселок для ликвидации последствий непогоды был направлен большой десант из сотрудников администрации и волонтеров — всего 400 человек.На улицах Красной Поляны и Эсто-Садка снегоуборочные машины работали в непрерывном режиме, были задействованы более 80 единиц техники и более 90 человек личного состава.

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Ураганный ветер оставил без света пять населенных пунктов Кубани

На внутрипоселковых дорогах работу осложняли многочисленные припаркованные у обочин автомобили. Чтобы качественно расчистить дороги, отдельные улицы в частном секторе перекрывали для движения автотранспорта. Спасательные службы курорта переведены в режим повышенной готовности.

На сегодняшний день синоптики обещают, что погода даст передышку, осадков на Красной Поляне не ожидается. Однако капризы погоды на этом не закончатся. 12 декабря в Краснодарском крае прогнозируется усиление ветра с порывами до 12−17 метров в секунду, днем порывы могут достигать 20−22 метров в секунду. В горных районах Кубани, по данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до вечера сегодняшнего дня лавиноопасно.

Напомним, предстоящая зима в Краснодарском каре ожидается по уровню осадков и температур на уровне средних многолетних значений, при этом будет холоднее аномально тёплых зим прошедших двух лет. Январь будущего года по среднемесячным температурам ожидается на уровне многолетней нормы, это в среднем минус 1,1 градуса, а февраль — наоборот, примерно на 1 градус теплее среднемесячной нормы. Погода будет неустойчивая, с частыми переходами от отрицательных к положительным температурам, поэтому осадки будут выпадать как в виде дождя, так и снега.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели непогода обрушилась на весь юг России. Из-за ураганного ветра в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Адыгеи в общей сложности без электроснабжения остались около 229,9 тыс. человек.