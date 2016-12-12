Москва, 12 декабря, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Рубль укрепился вслед за нефтью. Котировки пары USD/RUB снижались в район уровня 62,82. Свою лепту в динамику российской валюты вносит и сделка по покупке пакета акций «Роснефти» зарубежными инвесторами, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«В начале новой недели все будет зависеть от встречи нефтедобывающих стран 10 декабря, которая прошла успешно. Ее позитивные итоги могут привести пары USD/RUB в район уровня 62,50 и далее к отметке 62,00. Но в дальнейшем все же не исключено ослабление на фоне решения ФРС США повысить ставку. Это не пойдет на пользу рискованным активам», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 12 декабря Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара США и европейской валюты. Стоимость евро уменьшилась на 10,4 рубля и составила 67,21 рубля. Доллар подешевел на 9 копеек, его стоимость составляет 63,30 рубля. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 4,21% — до 56,62 доллара за баррель.