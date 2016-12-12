Южно-Курильск, Сахалинская область, 12 декабря, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Впервые с советских времен налажено регулярное авиасообщение между курильскими островами Кунашир и Шикотан, передает корреспондент ИА REGNUM.

albert22278 Самолет

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Новым способом авиаперелетов в первый же день воспользовались 19 курильчан: 6 человек отправились с Кунашира на Шикотан, 13 улетели в обратном направлении.

После приземления пассажиры вертолет Ми-8МТВ-1 благодарили экипаж и делились исключительно приятными впечатлениями:

«Вертолет большой, очень теплый и малошумный. Все понравилось: современный интерьер, комфортные кресла с ремнями безопасности. Я в полном восторге от полета! В считанные минуты оказалась на соседнем острове!», — рассказала жительница Южно-Курильска Марина Дудко.

«Я по роду своей работы часто бываю в командировках на Южных Курилах. Раньше приходилось по 5−6 часов добираться на плашкоуте (барже), да и то при условии хорошей погоды. На каждую командировку уходило несколько дней. А сейчас — прилетел, за 2 часа сделал все свои дела и улетел обратно», — поделился Дмитрий Пак.

Вертолет передан правительством области в пользование компании «Авиашельф», имеющей большой опыт работы в этом сложном районе при обслуживании буровых платформ на шельфе Сахалина.

Пока «твердого расписания полетов нет, рейсы совершаются с учетом потребности жителей Курил. Стоимость билета на вертолет — 2300 рублей. На летное поле, к вертолету, после прохождения необходимых «предполетных» процедур, доставляет комфортабельный автобус. По словам пилотов «Авиашельфа», вертолетная площадка на Кунашире — лучшая в регионе.

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ИА REGNUM сообщало, что решение о вводе вертолетных авиарейсов было принято губернатором Сахалина Олегом Кожемяко после встречи с жителями Курильских островов, которые пожаловались на нарушение их прав на свободу передвижения, а также на поборы со стороны перевозчиков. По результатам инспекционной поездки Кожемяко отстранил от должности министра транспорта Сахалинской области Владимира Дегтярева.