Веллингтон, 12 декабря, 2016, 08:57 — ИА Регнум. В Новой Зеландии премьер-министром страны стал министр финансов, экс-премьер-министр Билл Инглиш, сообщает Reuters.

Scmp.com Билл Инглиш

Инглиша избрала главой правительства правящая Национальная партия Новой Зеландии на собрании актива, он был единственным кандидатом. Новый премьер-министр вступит в должность 12 декабря.

О перестановках в правительстве страны будет объявлено в ближайшие дни. Ранее 5 декабря премьер-министр страны Джон Ки подал в отставку по личным причинам. Он возглавлял партию с 2006 года.