Сеул, 12 декабря, 2016, 08:48 — ИА Регнум. В Южной Корее будет временно введен общенациональный запрет на транспортировку птицы, чтобы сдержать распространение вируса птичьего гриппа, заявили представители министерство сельского хозяйства Южной Кореи, сообщает 12 декабря Reuters.

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Запрет на транспортировку начнет действовать 12 декабря с 18:00 мск и продлится в течение 48 часов.

Напомним, для предотвращения распространения птичьего гриппа в Южной Корее было забито около 8 млн 800 тыс. домашних птиц, будут забиты еще около 1 млн 500 тыс.

На данный момент забито более 10% от общей численности голов домашней птицы в Южной Корее, которая составляет 85 млн.