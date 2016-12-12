Владивосток, 12 декабря, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Ситуация с арестом бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и продажа акций Роснефти кардинально меняют представления об иерархии власти в России. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич назвал произошедшее революцией и сравнил её с противостоянием ЮКОСа и государства в 2003 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

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«Фактически, забит последний гвоздь в классические представления о том, что правительство — это некая структура, которая контролирует ситуацию, а госкорпорации — это некие исполнители. Сейчас мы видим ситуацию абсолютного бессилия правительства по сравнению с отдельными представителями государственного капитализма», — обозначил эксперт.

«В этом есть свои плюсы и свои минусы, — добавил Максим Кривелевич. — Я далёк от желания одну из сторон красить белой или чёрной краской, но как бы то ни было — это революция. Это революция, которую можно сравнить разве что противостоянием ЮКОСа и государства в 2003 году. Это, чего не было больше десятилетия. Это кардинальная смена представлений об иерархии власти».

По мнению руководителя экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ, нет сомнений, что сложилась новая социально-экономическая формация. Война окончена: одна часть элиты полностью разгромлена, другая часть — всесильна.

«Более низкая инфляция, более высокие дивиденды, но значительное сокращение каких-то социальных проектов. Это то, что мы получим на 2017 год. Но главное, что мы получили полную ясность, она снимает многие вопросы, а для бизнес-планирования совершенно не нужны какие-то конкретные условия, для бизнес-планирования важны предсказуемые условия, — уверен экономист. — Предсказуемые условия появляются, это значит, можно теперь затевать долгосрочные бизнес-проекты с чётким пониманием, кто главный, кто за что отвечает, куда бежать и кого ловить».

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Улюкаев был задержан в Москве по подозрению в получении 2 миллионов долларов взятки 14 ноября. Следствие уверено, что чиновник требовал от представителя Роснефти деньги за выдачу положительного заключения по сделке о приобретении госпакета акций «Башнефти». Президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности из-за утраты доверия.