Гуанчжоу, Китай, 12 декабря, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Гуандун подвердила информацию об обнаружении птичьего гриппа у одного из местных жителей. Опасный вирус был обнаружен в крови 81-летнего фермера. В настоящий момент его жизнь находится вне опасности.

Wap.ce.cn Лечение птичьего гриппа в Китае

По данным медиков, накануне обращения в больницу пожилой мужчина имел непосредственный контакт с домашней птицей. Санитарно-эпидемиологические органы уже провели очистку фермы пострадавшего, анализы крови родственников мужчины не подтвердили распространения болезни, пишет «Синьхуа».

Как отмечается в заявлении провинциального органа здравоохранения, данный случай стал тринадцатым в провинции Гуандун с начала 2016 г. Специалисты отмечают, что общее число заражений вирусами птичьего гриппа в Китае сократилось на 81,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 7 сентября Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупредила российских граждан, выезжающих в Китай, о вспышке гриппа птиц, А (H7N9). Так, с 12 августа по 2 сентября в стране зафиксировано пять новых случаях заражения людей птичьим гриппом.