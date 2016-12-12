Москва, 12 декабря, 2016, 08:36 — ИА Регнум. После полного исчерпания Резервного фонда правительство России приступит к использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это произойдет в 2017 году, заявила председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в интервью журналу «Огонек», опубликованном 12 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

По ее словам, в настоящее время в экономике страны наблюдается «полная адаптация», приспособленность к текущим условиям. Что касается роста или дальнейшего падения экономики, то здесь тенденция не ясна до конца. Такие показатели, как рост производства и валовый внутренний продукт, демонстрируют колебания: один месяц отмечается падение, затем — рост, затем снова падение и снова рост. Тем не менее наблюдаются «едва-едва заметные сдвиги» в сторону роста.

Что касается использования средств ФНБ, то в 2017 году оно составит 1,8 трлн руб, однако в дальнейшем прибегать к резервным средствам для финансирования расходов бюджета станут меньше: в 2019 году заимствование составит 140 млрд рублей.

«Но есть и то, что беспокоит, — рост внутренних заимствований: до 1,9 трлн руб. в год, что на 680 млрд больше, чем в 2016 году. Чем больше долг, тем больше придется отдавать по его процентам», — сказала Голикова.