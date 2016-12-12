Тайбэй, 12 декабря, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Как сообщают правоохранительные органы Тайваня, в результате кораблекрушения рыболовного судна неподалеку от Тайбэя погиб 1 человек. Двоих моряков удалось обнаружить живыми, еще 5 человек, среди которых 3 граждан КНР и 2 граждан Вьетнама, числятся пропавшими без вести.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1884

По предварительной версии судно затонуло из-за неблагоприятных погодных условий. В момент катастрофы высота волн достигала 5−7 метров. На борту поднятого со дна судна было обнаружено тело капитана корабля. В настоящий момент развернута широкомасштабная спасательная операция — поиск пропавших моряков ведется с помощью катеров и вертолетов, пишет «Тайвань синьвэнь».

Поиски осложняются сложными погодными условиями. Скорость ветра достигает 16−20 м/c. Двоих рыбаков удалось спасти благодаря оперативным действиям других рыболовных траулеров, подоспевших на помощь. Спасатели не оставляют надежду обнаружить пропавших моряков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре в результате кораблекрушения у берегов Норвегии погибли 2 граждан РФ.