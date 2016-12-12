Ташкент, 12 декабря, 2016, 08:30 — ИА Регнум. В аэропорт Ташкента вернулся вылетевший в Москву самолет авиакомпании «Аэрофлот», сообщают «Вести».

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По предварительным данным, самолет А320 вылетел в пункт назначения с опозданием, в 5.30 (3.30 мск). Через десять минут после вылета лайнер вернулся по техническим причинам.

Посадка прошла успешно, пострадавших нет. Пассажиры покинули борт, проводится проверка самолета. Рейс задержан до 17.00 (15.00 мск).