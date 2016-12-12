Москва, 12 декабря, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Торги по нефти 9 декабря завершились ростом на 0,6%. Стоимость нефти Brent выросла до $54,25. Повышение котировок было незначительное. Трейдеры не проявляли активности перед встречей ОПЕК, отметил аналитик компании Альпари Владислав Антонов.

ptra Нефть

30 ноября в Вене нефтедобывающие страны входящие в картель договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей. В этот объём входит сокращение добычи 600 тыс. баррелей в сутки и странами, не входящими в организацию. 10 декабря в Вене прошла встреча с нефтедобывающими странами не входящими в организацию. По итогам заседания к соглашению ОПЕК о сокращении добычи нефти присоединились 11 стран, не входящих в картель. Они приняли решение о сокращении добычи нефти с 1 января 2017 г. на 558 тыс. баррелей в сутки.

Половину сокращения согласилась обеспечить Россия (приблизительно 300 тыс. баррелей). Мексика сократит на 100 тыс., Казахстан — на 50 тыс., Оман — на 45 тыс. Азербайджан и Малайзия уменьшат среднесуточную добычу на 35 тыс. каждый, Экваториальная Гвинея и Бахрейн — по 12 тыс. Южный Судан снизит на 8 тыс. баррелей, Бруней — на 7 тыс., Боливия и Судан — на 4 тыс. каждый. Участвовать в сокращении добычи отказалась Боливия. Ей предлагали снижение на 4 тыс. баррелей.

Сегодня, 12 декабря, рынок открылся резким ростом по нефти. баррель Brent стоит 56,58 (+4,29%). Сейчас можно двигаться к $57,50 и потом брать курс на $67. На данный момент нет технических и фундаментальных факторов, которые бы перед заседанием FOMC могли остановить ралли по нефти.