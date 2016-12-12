Москва, 12 декабря, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 9 декабря закрылись снижением по доллару и евро. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 1,24% до 62,49 руб., курс евро/рубль снизился на 1,65%, до 66,05 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

В последний день торговой недели рынок открылся снижением по рублёвым парам. Курс доллара отступил к уровню 62,91 руб., курс евро — к 67,43 руб. После пятичасовой консолидации укрепление рубля продолжилось с новой силой, отметил аналитик компании Альпари Владислав Антонов.

Российская валюта дорожала на фоне дорожающей нефти, а также положительного фона от продажи 19,5% акций компании «Роснефть» в среду 7 декабря.

Нефть подорожала в ожидании переговоров в ОПЕК. Встреча в субботу 10 декабря в Вене прошла успешно. К соглашению о сокращении добычи нефти присоединились 11 стран, не входящих в картель. Они приняли решение о сокращении добычи нефти с 1 января 2017 г. на 558 тыс. баррелей в сутки. Половину сокращения согласилась обеспечить Россия.

Сегодня, 12 декабря, торги по Brent открылись с бычьим гэпом. На момент написания обзора баррель Brent стоит $56,62 (+4,36%). Курс доллара по отношению к рублю на межбанковских торгах в Азии снижался до 61,96 руб., евро — до 64,92 руб. Уже можно точно сказать, что торги на Мосбирже откроются резким снижением по доллару и евро. К закрытию торгов в Европе ожидается снижение курса доллара до уровня 61,81 руб. (минимум от 10 октября 2016 года), курса евро — до 65,00 руб. (следующая цель — 64,35 руб.)