Москва, 12 декабря, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Должность советника по вопросам борьбы с коррупцией может появиться в ближайшем будущем в ряде федеральных министерств. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на советника руководителя Росалкогольрегулирования по вопросам противодействия коррупции Анатолия Голубева.

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«Общественная палата РФ в ближайшее время направит во все федеральные министерства предложения по внедрению новой модели взаимодействия власти, бизнеса и общества по противодействию коррупции, — говорится в сообщении. — Такой способ борьбы со взяточничеством с 2015 г. реализует Росалкогольрегулирование».

Отмечается, что в ведомстве ввели обязательную процедуру общественного заверения отчета о реализации плана противодействию коррупции: каждый член общественного совета должен либо утвердить отчет, поставив подпись, либо обосновать отказ. Кроме того, в текущем году в ведомстве также появилась общественная приемная «Комитета по борьбе с коррупцией».

В данный Комитет могут обращаться граждане и организации по фактам коррупции.

Голубев добавил, что главы 4-х министерств уже обратились к нему с просьбой о создании аналогичной антикоррупционной модели.