Красноярск, 12 декабря, 2016, 08:19 — ИА Регнум. В Красноярском крае за год (ноябрь 2016 к ноябрю 2015 года) индекс потребительских цен составил 104,8%. Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, среди продовольственных товаров более всего подорожал чеснок — на 41,9%.

الحبوب-الكاملة Гречка

Также значительный рост цен наблюдался на крупу гречневую-ядрицу (20,2%); консервы рыбные натуральные и с добавлением масла (18,8%); мороженое (16%); овсяные хлопья «Геркулес» (15,9%); цельное стерилизованное молоко 2,5−3,2% жирности (15,8%); оливковое масло (15,4%); сливочное масло (15,2%); кофе натуральный в зернах и молотый (12%); черный байховый чай (10,9%); мягкие конфеты, глазированные шоколадом (10,6%).

Подорожали сыры — на 11,3%; соль, соус, специи, концентраты — на 11,1%; маргарин и маргариновая продукция — на 11,2%; молоко и молочная продукция — на 10,2%; рыбопродукты — на 7,9%; крупы, хлеб и хлебобулочные изделия — на 7,1%; мясо птицы — на 6,8%; яйца — на 4,8%; мука — на 0,9%.

Выросла в цене и алкогольная продукция — на 7,3%. Пиво подорожало на 12%, коньяк — на 5,7%, водка — на 5,6%, вина виноградные — на 5,1%.

В то же время за год снизились цены на говядину — на 2,2%; свинину — на 1%; сахар — на 5,2%. Стали также дешевле, чем год назад, отдельные виды овощей и фруктов. Цены на свежую белокочанную капусту снизились на 30,7%. Свежие огурцы подешевели на 21,2%, морковь — на 19,3%, картофель — на 14,3%.

Что касается непродовольственных товаров, по данным статистиков, значительный прирост цен наблюдался на товары для животных (14,8%), ювелирные изделия (14,2%), перевязочные материалы (14,1%), обувь кроссовую и спортивную для взрослых (на 14%), табачные изделия (13,6%), бельевой трикотаж (12,7%).

Галантерейные товары подорожали на 11,5%; школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары — на 11,2%; нитки — на 10,5%; парфюмерно-косметические товары — на 9,4%; ткани — на 7,6%; легковые автомобили — на 4,8%; медикаменты — на 4,5%.

Смартфоны и сотовые телефоны подешевели в среднем на 6,3%, меха и меховые изделия — на 2,5%, топливо моторное — на 1,1%, бензин автомобильный — на 1%.

Из платных услуг более всего выросли тарифы на городской электротранспорт — на 18,3%. Стоимость услуг зарубежного туризма выросла в среднем на 18%.

Добавим, в ноябре по отношению к октябрю текущего года цены на продовольственные товары в регионе увеличились на 1%. Более всего выросли в цене свежие огурцы (на 33,1%) и помидоры (на 12,9%).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае средняя стоимость условного набора продуктов питания для новогоднего стола для семьи из трех человек в ноябре текущего года составила 4891,8 рубля (рост за год — 3,7%). В ноябре 2015 года аналогичный набор продуктов питания стоил 4706,5 рубля.