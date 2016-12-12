Токио, 12 декабря, 2016, 08:18 — ИА Регнум. В Японии во время визита президента РФ Владимира Путина будет закрыто воздушное пространство над теми районами страны, которые посетит российский лидер, говорится в сообщении японского МИД.

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Уточняется, что запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов — дронов. Запрет введен с 15 по 16 декабря, дронам нельзя летать ближе, чем на расстоянии 300 метров от закрытых объектов.

Под действие решения правительства Японии попали аэропорт «Ямагути-Убэ» и район в префектуре Ямагути, где ожидается проведение части встречи Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Также запрещены полеты дронов над центром дзюдо «Кодокан» в Токио и еще над некоторыми районами города Нагато (префектура Ямагути). Полеты в закрытой зоне будут разрешены только для специальных воздушных средств, обеспечивающих безопасность главы Российского государства.

Ранее МИД Японии официально подтвердил визит президента РФ Владимира Путина в страну с 15 по 16 декабря. В ходе визита в Токио и Нагато пройдут переговоры Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

МИД Японии выразил надежду, что визит российского лидера «поспособствует дальнейшему развитию отношений между нашими странами».