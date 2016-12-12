Москва, 12 декабря, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Сотрудник московских правоохранительных органов скончался во время работы на станции «Фили». Мужчина умер от острой сердечной недостаточности, сообщили в пресс-службе ГУ Министерства внутренних дел России по Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

«На станции метро «Фили» скончался сотрудник полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в петербургском метро новый состав «Юбилейный», курсирующий по первой («красной») линии, вновь вынужден был отправиться в депо, высадив всех пассажиров. Некоторые пассажиры в час пик по привычке придерживают захлопывающиеся двери, но новые вагоны не выдерживают подобного обращения.