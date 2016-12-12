Канберра, 12 декабря, 2016, 07:56 — ИА Регнум. В Австралии для обеспечения безопасности соревнований Игры Содружества 2018 будут задействованы 4 тыс. сотрудников частных охранных предприятий, сообщает 12 декабря Australian Associated Press.

Standard.net.au Австралийские болельщики на Играх Содружества

Исполнительный директор корпорации «Игры Содружества 2018» Марк Петерс сказал, что привлечение сотрудников частных охранных предприятий стало единственным верным решением на основе опыта проведения Олимпийских Игр в Сиднее и предыдущих Игр Содружества.

«Если обратиться к предыдущему опыту, в Сиднее возникли трудности из-за недостатка собственных ресурсов, в Мельбурне было то же самое. Пришлось привлечь немало сотрудников из других штатов», — сказал Петерс.

Безопасность будут обеспечивать сотрудники таких частных охранных предприятий, как MSS Security, Wilson Security, SecureCorp и SNP.

Напомним, Игры Содружества 2018 пройдут с 4 по 15 апреля 2018 года в городе Голд-Косте, расположенный в юго-восточной части штата Квинсленд. В международных соревнованиях примут участия представители из 71 страны. Ранее Игры Содружества носили название Игры Британской империи.