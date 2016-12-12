Новосибирск, 12 декабря, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Следственные органы Новосибирской области подвели итоги деятельности по противодействию коррупции за девять месяцев текущего года.

Thedailybeast.com Уголовное дело

За этот период поступило 459 сообщений о преступлениях коррупционной направленности. По итогам их рассмотрения возбуждено 294 уголовных дела, в частности, 47 уголовных дел о мошенничестве, 104 — о присвоении и растрате, 49 дел — о получении взятки и 65 дел — о даче взятки. Такие данные ИА REGNUM предоставили в региональном Следственном управлении СК России, отметив, что за это время в производстве новосибирских следователей СКР находилось 350 уголовных дел коррупционной направленности, из которых направлено в суд 151.

Наиболее значимыми делами о коррупции в 2016 году новосибирские следователи считают уголовные дела в отношении бывших чиновников мэрии Новосибирска, связанные с хищением муниципальных квартир.

«Завершено расследование уголовного дела, возбужденного 19 мая 2014 года в отношении заместителя начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска Алексея Гудченко и директора «Новосибирского дома» Павла Селякина, а также иных лиц по фактам хищения путем обмана жилых помещений, принадлежащих муниципальному образованию Новосибирска, в результате чего причинен ущерб в сумме свыше 16 миллионов рублей», — заявили в ведомстве, подчеркнув, что при расследовании данного уголовного дела на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 30 миллионов рублей. В ходе расследования было установлено более 25 фактов хищений, совершенных организованной преступной группой с участием сотрудников мэрии Новосибирска. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу в апреле 2016 года.

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Кроме того, на основании материалов, представленных, в том числе, региональными управлениями ФСБ России и МВД России, было возбуждено уголовное дело по признакам 16 преступлений в отношении бывшего начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светланы Стыниной, действовавшей в составе организованной преступной группы с Верой Глотовой, Еленой Камерзановой и другими неустановленными лицами, по факту хищения чужого имущества, принадлежащего муниципальному образованию. В ходе расследования уголовного дела установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов. В настоящий момент им инкриминируется совершение 34 эпизодов мошенничества, установленный имущественный ущерб по которым составил свыше 28,5 млн рублей. При расследовании данного уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 200 миллионов рублей.

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В этот же период, за 9 месяцев текущего года, уголовные дела коррупционной направленности расследовались в сферах жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Так, завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Совета депутатов города Бердска Алексея Осина, являющегося директором ООО «УК Жилстройсервис».

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Установлено, что, выполняя обязанности директора «УК Жилстройсервис», Осин заключил договоры на управление рядом многоквартирных домов и взял на себя обязательства по предоставлению коммунальных услуг. Для этого он заключил с ресурсноснабжающей организацией — МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на снабжение тепловой энергией в горячей воде. Он должен был принимать от потребителей платежи и оплачивать полученную тепловую энергию. Однако, в период с 2010 по 2015 годы, Осин аккумулировал на расчетных счетах и кассе возглавляемой им организации денежные средства потребителей тепловой энергии в общей сумме свыше 20 миллионов рублей, не перечисляя их в адрес МУП «КБУ». Денежные средства Осин выплатил себе в качестве заработной платы. Кроме того, выявлено 11 фактов хищения Осиным денежных средств «УК «Жилкомсервис» на сумму свыше 1 миллиона рублей. Постановлением Бердского городского суда Новосибирской области наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

Не обошла тема коррупции и сферу здравоохранения. В Дзержинский районный суд города Новосибирска направлено уголовное дело в отношении главного врача «Консультативно-диагностической поликлиники № 10» Новосибирской области по факту растраты вверенного имущества на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Главный врач, используя свои должностные полномочия, фиктивно трудоустроил гражданина на должность врача-терапевта. И используя выпущенную на имя последнего зарплатную банковскую карту, распоряжался поступающими на нее денежными средствами по собственному усмотрению. В итоге наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 1 миллиона рублей.

Выявлялись в этом году и факты взяточничества в социальной сфере. На данный момент завершено расследование в отношении директора «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Снегири» по факту получения взятки в крупном размере в сумме от 160 тысяч рублей за распространение рекламной продукции воспитанниками учреждения. По результатам рассмотрения уголовного дела судом вынесен обвинительный приговор.

«Большинство преступлений о взяточничестве в анализируемой сфере совершаются сотрудниками медицинских организаций, а именно врачами за выдачу листков нетрудоспособности за незаконное вознаграждение в размере от трех до 15 тысяч рублей», — сказали ИА REGNUM в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

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