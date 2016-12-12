Ольштын, Польша, 12 декабря, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Жители Калининградской области и волонтёры польского содружества «Курск» сохранили памятник красноармейцам, который польские власти намеревались разрушить.

Содружество «Курск» Командир «Курска» и памятник освободителям Рогозников

Речь идёт о мемориальной плите, установленной в городе Рогозник на юге Польши. Памятник с вырезанной в бетоне красной звездой и надписью по-польски «Погибшим солдатам Красной армии. Жители» поставили жители Рогозников в 1987 году. Этот монумент стал одним из последних памятников красноармейцам, установленных в Польской Народной Республике. Уже через три года — 9 января 1991 года — в Кракове был снесён первый монумент освободителям Польши от фашизма — статуя маршала Ивана Конева, которая также была возведена в 1987 году.

«Недавно территорию, на которой стоял памятник, приобрёл частный предприниматель с планами строительства, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM командир «Курска» Ежи Тыц. — Он обратился к воеводе Силезии с вопросом, что делать с памятником. Казалось бы, очевидно, что воевода решит перенести объект на землю, принадлежащую воеводству. Однако оказалось, что, по мнению Совета по охране памяти борьбы и мученичества Польши, монумент больше не несёт никакой памяти и может быть попросту разрушен».

Чтобы избежать уничтожения знака, «Курск» обратился к предпринимателю за разрешением аккуратно демонтировать памятник (исписанный вандалами оскорбительными словами) и вывезти в безопасное место.

Содружество «Курск» В г. Рогозник памятник нашим солдатам был осквернён польскими вандалами

За финансовой поддержкой этого проекта польские волонтёры обратились к россиянам из Калининградской области. На призыв откликнулись жители Зеленоградска, где под руководством Натальи Шумиловой было собрано 2000 злотых (30 тыс. рублей).

«Я всегда говорю, что поляки и русские являются той силой, которой не так-то легко противостоять, — сказал Тыц. — Убеждён, что искусственное деление наших наций обречено на провал. Наши народы вместе брали Берлин, а это фундамент, на котором много чего строится».

На днях памятник пересёк практически всю страну. Он был перевезён в пос. Сурмувка Варминьско-Мазурского воеводства, где находится база «Курска». Весной он будет восстановлен.

Содружество «Курск» Во время демонтажа под плитой найдена капсула с землёй с кладбища, где похоронены красноармейцы

ИА REGNUM уточняет, что Рогозник был освобождён от немецко-фашистских оккупантов в конце января 1945 года. В боях за ту местность участвовали солдаты 4-го Украинского фронта