Москва, 12 декабря, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются 12 декабря после обновления полуторагодовых максимумов ранее в ходе торгов, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 7:21 мск баррель Brent опустился до отметки в $56,66, что составило рост 4,112% к открытию торгов. На 2:18 мск североморская смесь торговалась по $57,2 за баррель (+5,4%), что составило максимум с июля 2015 года.

Цена барреля нефти марки WTI к 7:21 мск составляет $53,95 (+4,541) за баррель, максимума в ходе торгов она достигала в $54,35 за баррель (+5,5%).

Рост мировых цен на нефть происходил на фоне договоренности стран ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи. 10 декабря картель и не входящие в него страны подтвердили планы от 30 ноября о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей.