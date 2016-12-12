Вашингтон, 12 декабря, 2016, 06:40 — ИА Регнум. Так называемая умеренная сирийская оппозиция хочет сотрудничать с избранным президентом США Дональдом Трампом и Россией в борьбе с террористами. The Washington Post сообщает, что на прошлой неделе два лидера «умеренной оппозиции» прибыли в столицу США на встречу с законодателями и экспертами переходной команды нового американского лидера. Задача прибывших сирийцев заключалась в том, чтобы убедить Трампа в сотрудничестве с оппозицией.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

WP приводит слова генерального секретаря национальной коалиции оппозиционных и революционных сил САР Абделя Илаха Фахада. Он, как отмечается, приветствует намерение нового главы США сотрудничать с Россией в Сирии. Фахад также сообщил, что представители «умеренной оппозиции» якобы уже провели переговоры с российской стороной по этому поводу.

Генсекретарь оппозиции сказал, что хорошо, что Дональд Трамп работает с РФ. Потому как Москва и Вашингтон должны понимать, как решаются проблемы на Ближнем Востоке. В то же время Фахад подчеркнул, что президент Сирии Башар Асад не может оставаться во главе Сирии.

Ранее ИА REGNUM писало, что, по данным нескольких источников WP, «умеренная сирийская оппозиция», боясь остаться без финансирования США, может переметнуться к «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или другой террористической группировке. Отмечалось, что оппозиционеры опасались, что новый президент США Дональд Трамп не захочет их поддерживать и им придется искать новые источники финансирования.

Что касается позиции Трампа по Сирии, то он не раз заявлял, что поддерживает борьбу России с террористами в Сирии. Политик говорил, что сторонам стоит объединиться для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ноябре Трамп намекнул на возможность отказа от поддержки оппозиции и нежелание смещать Башара Асада. Американская The New York Times писала о том, что Трамп намерен, в частности, прекратить поставки боевикам противотанковых систем.