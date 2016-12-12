Лансинг, США, 12 декабря, 2016, 06:14 — ИА Регнум. В результате сильного пожара, произошедшего рано утром в воскресенье, 11 декабря, в гостинице горнолыжного курорта Boyne Highlands в американском штате Мичиган недалеко от города Гранд-Рапидс, пострадали по меньшей мере 12 человек. Об этом информирует Associated Press.

Wallspaper.ru Огонь

Как отмечает издание, эпицентром пожара стало главное здание отеля. В это время в помещении находились 113 человек. Администрация отеля в срочном порядке провела эвакуации.

Один из пострадавших доставлен в больницу. Погибших нет. Само здание довольно сильно пострадало — ему потребуется капитальный ремонт.

Угрозы жизни пострадавших нет. В настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего, курорт временно закрыт. Остальные подробности выясняются.