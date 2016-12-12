Лондон, 12 декабря, 2016, 04:41 — ИА Регнум. В Великобритании был опубликован первый из шести докладов комитета палаты лордов о влиянии Brexit на экономику страны. Комментируя его выводы, глава комитета Тим Босвелл заявил о том, что выход Британии из Евросоюза может пагубно сказаться на Северной Ирландии, сообщает The Guardian в материале от 12 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

По словам представителя палаты лордов, ущерб, который может получить Северная Ирландия в результате выхода Великобритании из состава ЕС, не сопоставим с возможными негативными последствиями для других территорий Соединенного Королевства.

Босвелл призвал оставшиеся 27 стран Европейского союза начать переговоры о проекте двустороннего соглашения с Великобританией. По его словам, в Великобритании часто забывают о территориях «на другой стороне Ирландского моря».

Несомненно, Brexit окажет влияния на все стороны жизни Северной Ирландии, но особенно пострадает мясная и молочная промышленность, которая процветала в стране в условиях единого европейского торгового пространства.

«Было бы безответственно говорить о том, что Brexit может привести к гибели мирного процесса и возвращению к насилию», — считает лорд Босвелл. Тем не менее нельзя допустить ситуации, при которой побочным результатом выхода Великобритании из Евросоюза станет удар по экономике Северной Ирландии.

Отчет о том, как Brexit повлияет на британо-ирландские отношения, состоит из 78 страниц. Туда вошли заключения политиков, ученых, юристов, фермерских ассоциаций. Работа по выявлению рисков велась в течение нескольких месяцев. В выводах исследования говорится о том, что, помимо экономического ущерба, Brexit затронет право на свободу передвижения примерно 30 тысяч человек, которые регулярно пересекают границу во время поездок в учебные заведения, больницы, офисы и на фермы.