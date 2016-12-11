Баку, 11 декабря, 2016, 22:51 — ИА Регнум. «Немецкая волна» (DW) обратила, наконец, внимание на экстремизм и национальную нетерпимость, которые сеет армянское издание российского базирования ИА REGNUM, — говорится в комментарии АЗЕРТАДЖ. — Удручает, что немецкая пресса все эти годы махала рукой на пропагандистскую ложь агентства в отношении Азербайджана и «проснулась» только сейчас, когда ИА REGNUM наточило свои клыки на Беларусь».

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«Негодование» автора Deutsche Welle «по поводу редакционной политики ИА REGNUM и действия белорусских властей, пусть даже запоздалые, вызывают у рядового азербайджанца полное понимание», говорится далее, так как «Беларусь — это стратегический партнер и союзник Азербайджана, а президентов двух стран Александра Лукашенко и Ильхама Алиева связывают не только обычные отношения двух коллег, но и личная дружба.

Поэтому любые нападки армянских изданий российского базирования на наших друзей мы воспринимаем болезненно для себя. Совершенно оправданное задержание в Беларуси регнумовских отщепенцев, ненавидящих собственную Родину, принижающих этническую самобытность белорусов и желающих скорейшего конца государственной независимости, вызывает лишь одобрение.

Однако интересно другое, а именно — оправдательный тон со стороны немецкого издания «Немецкая волна», которое, случись подобное в Азербайджане или Турции, обрушилось бы с критикой на наши государства и обвинило бы нас в преследовании журналистов и во всех смертных грехах.

Поэтому, остается лишь риторически спросить у редакции DW: как же вы объясните свои двойные стандарты? Почему все эти годы вы не обращали внимания на ложь, клевету и антиазербайджанские материалы ИА REGNUM, а задержание азербайджаноненавистников из числа своих же граждан-пятиколонщиков не вызывало у вас таких же одобрительных эмоций, а только лишь осуждение?

Ведь НИКОГДА ни одно немецкое издание не принимало к печати аналогичные статье Макушиной материалы азербайджанских и турецких авторов. Вот за эти двойные стандарты немецкой прессе должно быть стыдно!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря белорусскими властями был задержан корреспондент ИА REGNUM в Минске Сергей Шиптенко.

Ранее в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь). Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключенными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции» — таково официальное заявление ИА REGNUM в связи с репрессиями против журналистов в Белоруссии.

Редакция ИА REGNUM категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными.