Тирасполь, 11 декабря, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Согласно результатам опроса на выходе с избирательных участков, проведенного российской службой ВЦИОМ на выборах президента Приднестровья, спикер Верховного совета Вадим Красносельский побеждает уже в первом туре с результатом 69,8%, в то время как у действующего президента Евгения Шевчука — 18,8%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВЦИОМ после закрытия избирательных участков в ПМР, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gospmr.ru Евгений Шевчук (слева) и Вадим Красносельский (справа)

Согласно опросу, 6,4% от числа явившихся на участки проголосовали «против всех». За лидера коммунистов Олега Хоржана — 3,3%, остальные кандидаты набрали менее 1%.

Опрос проводился по заказу приднестровского телеканала ТСВ. Опрашивались граждане на 100 избирательных участках, распределённых по всем районам Приднестровья (Григоропольский, Дубоссарский, Каменский, Рыбницкий, Слободзейский), а также по городам Тирасполь и Бендеры. Всего было опрошено 11 278 человек. Ответили на вопросы 48,7% респондентов. Отказались от ответа 51,3% респондентов.