МИД опроверг информацию о договоренности с США по выходу боевиков из Алеппо
Москва, 11 декабря, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что Российская Федерация и США договорились по выходу членов незаконных вооруженных формирований из сирийского города Алеппо, не соответствует действительности. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Вопросы выхода боевиков — это предмет отдельных договоренностей с США, — отметил высокопоставленный дипломат. — Эта договоренность пока не достигнута во многом из-за того, что США настаивают на неприемлемых параметрах».
При этом Рябков добавил, что «ни о каком совместном предложении, ни о каких положенных на стол предложениях, которые будут затем рассматриваться оппозицией, речи нет».
Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия и США якобы предложили безопасную эвакуацию для боевиков из восточного Алеппо, которую могут провести за 48 часов.
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