Москва, 11 декабря, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что Российская Федерация и США договорились по выходу членов незаконных вооруженных формирований из сирийского города Алеппо, не соответствует действительности. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Freedom House Сирийские боевики

«Вопросы выхода боевиков — это предмет отдельных договоренностей с США, — отметил высокопоставленный дипломат. — Эта договоренность пока не достигнута во многом из-за того, что США настаивают на неприемлемых параметрах».

При этом Рябков добавил, что «ни о каком совместном предложении, ни о каких положенных на стол предложениях, которые будут затем рассматриваться оппозицией, речи нет».

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия и США якобы предложили безопасную эвакуацию для боевиков из восточного Алеппо, которую могут провести за 48 часов.

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