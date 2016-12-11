Лондон, 11 декабря, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Западным странам не следует общаться с Россией на равных, так как Москва является стратегическим конкурентом. Об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в телевизионном интервью ВВС.

U.S. Army Не на равных

Комментарию британского министра предшествовал ряд назначений, сделанных избранным главой американского Белого дома Дональдом Трампом и свидетельствующих о том, что Вашингтон может пересмотреть отношения с властями РФ.

«Я готов работать с новым министром обороны США Джимом Мэттисом, — говорит Фэллон. — Противостоять российской агрессии в отношении НАТО, снижать напряженность в отношениях с Москвой».

В частности, Фэллон заявил о готовности к совместной работе с Москвой с целью урегулирования ситуации в Сирии.

При этом министр обороны Великобритании отметил, что Российская Федерация является стратегическим конкурентом Запада, и «мы должны осознавать это».

14 ноября министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон на встрече министров обороны Северной группы в Копенгагене (Дания) заявил, что Великобритания «останется таким же», а может «и еще более активным партнером по формированию политики безопасности ЕС».