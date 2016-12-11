Женская сборная России по гандболу переиграла команду Чехии на ЧЕ-2016
Стокгольм, 11 декабря, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу стартовала с победы в основном раунде чемпионата Европы в Швеции, переиграв команду Чехии. Встреча, прошедшая 11 декабря в Хельсингборге, завершилась со счетом 26:24.
Героем матча стала представительница РФ Анна Сень, забившая 4 мяча.
В следующем матче подопечные Евгения Трефилова встретятся 13 декабря с командой Дании, днем позже российские спортсменки сыграют с Венгрией.
Чемпионат Европы. Основной раунд. Группа 2. Швеция.
Чехия — Россия — 24:26.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первого группового этапа подопечные Евгения Трефилова заняли третье место в своем квартете и с трудом прошли в следующий раунд.
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